Waarop Moet Je Letten bij een Alles-in-1-Provider?

Internet, tv en vaste internetproviders bieden verschillende pakketten aan. Waar kunt je welk pakket vinden? Kun je tv programma’s bij elke provider opnieuw bekijken vanaf het begin? Wat zijn nu eigenlijk precies de verschillen tussen ADSL, aansluitingen over de de kabel en glasvezel? Zo maak je de beste keuze!

Stap 1 – Controleer jouw postcode

Controleer altijd welke providers internet, tv en telefoon op jouw adres aanbieden. Glasvezel is helaas nog niet overal in Nederland geïmplementeerd en daarom kusje nog lang niet overal glasvezel aansluitingen krijgen.

Extra opletten bij ADSL aansluitingen

Het is belangrijk dat je niet ver van de lokale centrale woont als je voor een internetverbinding via ADSL kiest. Hou hierbij rekening dat hoe groter de afstand tot het kastje is, des te langzamer de verbinding wordt.

Stap 2 – Maak een keuze voor de beste internetsnelheid

Let op: hoe sneller het internet, hoe duurder de verbinding. Meestal kun je kiezen uit drie pakketten. Je hebt het instap pakket, het normale pakket en de premium aansluiting. Waar je het beste voor kunt kiezen, is sterk afhankelijk van de mate van gebruik en het aantal apparaten dat je in huis hebt.

Je kiest voor 20 Mbit per seconde als het voldoende is om op sommige apparaten eventueel draadloos te browsen, e-mails te verzenden en video te streamen.

Je kiest voor 30/40 Mbit per seconde als je meer comfort wilt. Grote websites worden iets sneller geladen en het kost minder tijd om bestanden te uploaden en te downloaden.

Je kiest voor 50 Mbit per seconde en hoger als je het ook met meerdere apparaten veelvuldig surft en downloadt.

Heb je twijfels?

Kies dan altijd voor het goedkoopste plan. Mocht je later toch een sneller abonnement nodig hebben dan kun je dat vaak met een telefoontje naar de klantenservice laten veranderen.

ADSL is niet altijd wat het lijkt

De snelheid van het pakket is bij de meeste ADSL aanbieder niet de werkelijke snelheid die je thuis ontvangt. Controleer daarom de verwachte snelheid op jouw adres via de postcode check. Je kunt dit vaak ook navragen door contact op te nemen met de klantenservice van de aanbieder.

Snel internet is lang niet altijd beschikbaar

In landelijke gebieden en op veel adressen in de randstad is snel internet helemaal niet beschikbaar. Laat je daarom goed informeren over wat je hier zelf bij kunt doen en welke alternatieven je kunt benutten.

Stap 3 – Maak een keuze voor het beste tv-pakket en andere opties

Je kunt bij alle providers een basispakket van ongeveer 60 kanalen kiezen. Hierin vind je de meeste Nederlandse en belangrijkste buitenlandse kanalen. Alleen met het KPN Digitenne abonnement krijg je een kleiner pakket aangeboden. Je kan high definition televisie kijken met alle tv-pakketten.

Het basispakket kan vaak uitgebreid worden met extra tv kanalen en pay-per-view kanalen. In de meeste gevallen bieden de providers je de mogelijkheid om films te huren en gemiste tv programma’s te bekijken. De opties zijn verschillend per aanbieder. Meer informatie over interactieve tv kun je op de websites van de verschillende providers terugvinden.

Bekijk tv online

Via kanalen zoals Netflix en youTube kun je ook online tv kijken. Hiervoor is natuurlijk een internet verbinding nodig.

Stap 4 – Maak een keuze voor een vaste telefoonlijn

Internet en tv hoeven niet gecombineerd te worden met een vaste telefoonlijn. Als je jouw vaste lijn niet wilt verliezen, heb je twee opties:

– Kies voor een standaard abonnement. Vervolgens betaal je achteraf voor de kosten van de door jouw gevoerde gesprekken.

– Kies voor onbeperkt bellen. Meestal is dit de kostbaardere keuze.

Kosteloos via internet bellen

Via programma’s zoals Skype of FaceTime kun je er ook voor kiezen om gratis via internet te bellen. Je hebt niet altijd de beste verbinding maar deze worden steeds beter en je bespaart op je belkosten.

Stap 5 – Je krijgt de meeste apparatuur te leen

Voor het internet

Van iedere provider ontvang je een modem bij het afsluiten van een internet abonnement. In de meeste gevallen is dit ook meteen de router voor de wifi. Als het nodig is kun je een extra router aansluiten om op die manier het bereik binnen je huis of bedrijf te verbeteren.

Voor de tv aansluiting

DeTv decoder wordt meestal ook geleend. Je kunt de ingebouwde ontvanger van jouw tv gebruiken bij verschillende providers. Je hebt vaak een CI + module nodig. Bij alle providers kun je een tweede televisie aansluiten.

Heb je de behoefte om een tv-programma op te nemen, terug te kijken of films te huren? Dit is meestal ook mogelijk via de tv, maar het is vaak het beste om een afzonderlijke ontvanger te gebruiken.

Stap 6 – Krijg hulp bij storingen en andere problemen

Een slechte internet of tv verbinding kan bij elke aanbieder gebeuren. Maar er zijn grote verschillen tussen de providers en daar moet je goed op letten bij het afsluiten van een nieuw abonnement. De service is helaas vaak van slechte kwaliteit. De ene aanbieder biedt betere service dan de andere aanbieder doet. Er kan een groot verschil zitten in de wachttijden bij de klantenservice van de aanbieders.

Stap 7 – Maak een keuze tussen een kabelaansluiting, ADSL of glasvezel

Welke keuze wil je maken? Want elke keuze heeft zijn voor- en nadelen. Je kunt televisie ontvangen via een kabelaansluiting, ADSL of glasvezel. Er is ook de mogelijkheid om tv te kijken via de antenne en per satelliet. Er zijn helaas nog maar een paar aanbieders die de radio ontvangst analoog doorgeven.

Stap 8 – Maak een keuze uit de beste prijs

Wil je kiezen voor een alles-in-1-pakket dan kun je rekenen opeen maandelijks bedrag van ongeveer 35 tot 80 euro per maand. ADSL providers bieden meestal de goedkoopste pakketten aan maar daar staat tegenover dat deze ook de langzaamste internet hebben. Kies je voor een duurdere pakket dan kun je automatisch rekenen opeen een hogere snelheid en een uitgebreider pakket.