Wie heeft Google Maps nog nodig?

Google Maps kent iedereen wel. Op een of meerdere punten in je leven heb je wel Google Maps erbij gepakt om een route te plannen of een locatie op te zoeken. En wie vindt het nu niet stiekem heerlijk om met het kenmerkende oranje poppetje door onbekende straten te zwerven? Google Maps opent letterlijk nieuwe werelden voor je. Er zijn echter meer applicaties om je van plaats A naar B te krijgen. Qua functies en actualiteit doen deze vaak niet onder voor Google Maps, maar zijn ze lang niet zo populair als Googles navigatiesysteem. Daarom zal dit blog eens kort aan deze apps aandacht besteden.

Here WeGo van Nokia

De applicatie Here WeGo is ontwikkeld door telefoonbedrijf Nokia, maar de app staat nu op eigen benen. De applicatie heeft een vooruitstrevend en vernieuwend karakter. Het was bijvoorbeeld een van de eerste apps, waarbij je offline kaarten kon downloaden zodat je geen internet nodig had om je bestemming te bereiken. Inmiddels kun je kaarten van alle landen ter wereld op je telefoon zetten. Net als bij Google Maps laat Here WeGo je zien hoe je op je bestemming komt per fiets, auto of openbaar vervoer. Het voordeel is dat de app je ook waarschuwt voor files.

Maps.me met bezienswaardigheden

De app Maps.me is een open source navigatie app. De app gebruikt mappen van OpenStreetMap, wat een privacy vriendelijk alternatief is voor Google Maps. Maps.me heeft alles wat je van een navigatie applicatie wil. Je vindt er onder andere een gedetailleerde routebeschrijving en de optie om mappen op te slaan. Een leuke feature is de gidsmogelijkheid. Maps.me werkt samen met aanbieders van reisgidsen, zodat je tijdens je reis naar een onbekende plek altijd op de hoogte bent van bezienswaardigheden in dit gebied. Dit kost wel geld. Tenslotte laat Maps.me je ook files, blokkades en afgesloten wegen zien.

OsmAnd van Nederlandse bodem

Net als Maps.me is OsmAnd een open source navigatie applicatie. Het programma is van Nederlandse makelarij en maakt net als Maps.me gebruik van OpenStreetMap, waardoor ook deze app zeer gedetailleerd is. Op straatniveau kun je bijvoorbeeld zelfs huisnummers op de huizen zien. Daarnaast kun je bij OsmAnd offline kaarten opslaan, fietsroutes en wandelroutes opzoeken en houdt de applicatie voor jou plekken in de gaten waar je boetes kunt krijgen. Je kunt OsmAnd gratis aanschaffen, maar pak je een betaalde versie help je de Nederlandse ontwikkelaars de applicatie te laten groeien tot het niveau van Google Maps.

ViaMichelin: vroeger lijfelijk nu digitaal

Oudere bestuurders zullen de naam Michelin kennen van de voormalige plattegronden, die je kon kopen in tankstations. ViaMichelin is de online routeplanner van het bedrijf met een overzichtelijk systeem en duidelijke kaarten. Alle kaarten van Europa en een groot deel van de wereld zijn in de app al opgenomen. Een route aangeven doe je door in de tekstbalk je van en naar punt in te geven of je tikt op de kaart met de rechtermuisknop. Hierna krijg je drie alternatieve routes te zien op volgorde van afstand. Verder kun je kiezen uit de soort route, die je wil rijden: door Michelin aanbevolen, de snelste route, de kortste route, de toeristische route en dergelijken. Een nadeel van de applicatie is dat je nog niet een route met het openbaar vervoer kunt plannen, dus alleen met de auto, fiets of de benenwagen. De kaarten zijn net als de lijfelijke varianten van topkwaliteit en heel gedetailleerd. Ook bij ViaMichelin kun je de kaartweergave in verschillende mogelijkheden doen: satelliet, hybride en een light variant.

Microsoft Bing als concurrent van Google Maps

De kaartendienst van Microsoft is een grote concurrent van Google Maps. Bij de zoekmachine Bing zijn twee zoekvelden aangebracht. Het tweede zoekveld moet je gebruiken om locaties in te geven, waarna Microsoft Bing geopend wordt. Het nadeel bij de tekstbalk is dat er nog geen automatische suggesties gegeven worden. Je moet dus weten hoe je een plaatsnaam spelt. Een routeplanning doe je als volgt. Je klikt met rechtermuisknop op je vertrekplaats en geeft hier aan: routebeschrijving vanaf hier. Op je aankomst locatie doe je hetzelfde alleen geef je hier aan: routebeschrijving naar hier. De routebeschrijvingen per auto kloppen wel, maar er wordt geen rekening gehouden met files en drukte. De routes van het openbaar vervoer zijn echter niet up to date. Rijd je met ov, dan kun je beter een andere app gebruiken.