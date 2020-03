Waarop Moet Je Letten bij het Kiezen van een Internetprovider?

Heb je last van langzaam internet? Of wil je een goedkoper abonnement afsluiten? Kijk dan goed naar de verschillende aanbieders. Er is tegenwoordig zoveel keuze dat je altij dwel een pakket vind dat naadloos aansluit op je wensen en behoeftes. Helaas zorgt het enorme aanbod er ook voor dat je het overzicht kunt verliezen en niet meer weet of je wel de juiste keuze maakt. Dit artikel is geschreven om jou een zo goed mogelijk beeld te geven van je mogelijkheden en de beste manier om tot een keuze te komen.

Zo kies je een internet provider

Voordat je een nieuwe internetprovider kiest, kun je het beste een aantal vragen voor jezelf beantwoorden.

Hoe wil ik mijn internet ontvangen?

Allereerst is het belangrijk om te bepalen hoe je thuis internet wilt krijgen. Hierin kun je kiezen uit drie mogelijkheden.

– Ontvang internet via de telefoonkabel, ADSL of VDSL genoemd. Nadeel van deze variant is dat ze vergeleken met de andere opties de langzaamste zijn. Voordeel is daarentegen dat het de goedkoopste optie is en daarmee uitermate geschikt voor mensen die niet zo actief zijnop het internet.

– Ontvang internet via de televisiekabel. Dit is sneller dan een verbinding via de telefoonkabel maar meestal wel een stuk duurder.

– Ontvang internet via glasvezel. Dit is momenteel de snelste manier van internet ontvangst. Relatief goed geprijsd maar vanwege het beperkte netwerk nog niet voor iedereen beschikbaar.

Welke aanbieders zijn er?

Als je jouw adres en postcode op een van de vergelijking websites invoert, krijg je een duidelijk overzicht van de voor jouw beschikbare aanbieders. Gelukkig heb je in Nederland de keuze uit diverse aanbieders en kun je een weloverwogen keuze maken. Er zijn zowel voor ADSL, kabel en glasvezel abonnementen betrouwbare partijen te vinden zoals Ziggo, KPN, Vodafone of Tele2. Daarnaast zijn er ook nog een serie aan aanbieders op lokaal niveau die je prima kunnen helpen.

Welk pakket kan ik het beste kiezen?

Je zult al snel zien dat er meestal een aantal aanbieders overblijven die geschikt zijn voor het leveren van een internet verbinding in jouw woonplaats. Genoeg keuzedis! Maar hoe moet je nu verder? Het is tijd om wat gedetailleerder te werk te gaan. Weet je al wat abonnement je wilt? Heb je genoeg aan een internet abonnement of heb je behoefte aan een combinatie met tv en vaste telefonie? Globaal genomen kun je een keuze maken uit vier pakket vormen.

Een pakket met internet

Je kiest voor een pakket waarin je alleen gebruik kunt maken van het internet. Installeer thuis een draadloze modem en maak gebruik van je internet verbinding met je desktop, laptop, smartphone of tablet. De snelheid van het internet hangt af van de soort internet verbinding die je hebt afgesloten.

Een pakket met internet en televisie

Je kiest een voor pakket waarin je gebruik maakt van zowel internet als televisie. Dit is voordeliger dan je deze twee afzonderlijke abonnementen los zou afsluiten. Wanneer je digitale televisie hebt is het grote voordeel dat je zelf kunt bepalen wanneer je kijkt. De aanbieders bieden de tv kanalen ook aan in HD. Uiteraard kun je erop rekenen dat de kosten van deze pakketen hoger zijn dan de pakketen waarin je alleen over internet beschikt. Bekijk ook alle tv en internet pakketten

Een pakket met internet en telefonie

Pakketen met internet en telefonie zijn over het algemeen zeer betaalbaar. Wat de kosten precies zijn, hangt af van jouw specifieke wensen. Het aantal minuten dat je per maand belt en de snelheid van het internet hebben een grote invloed op de uiteindelijke maand prijs.

Een pakket met alles in één

Pakketten met alles in één maken een combinatie van internet, televisie en telefonie, alles inbegrepen in 1 pakket. Door alle services te combineren, is het meestal goedkoper dan het asluiten van al deze abonnementen bij verschillende providers. Het is voordelig en gemakkelijk, omdat je maar een rekening krijgt en een centraal aanspreekpunt hebt voor alle mogelijke problemen waar je tegenaan loopt. Het grote nadeel van zulke pakketten is wel dat je bij een storing direct alle toegang kwijt bent.

Advies: vergelijk de aanbieders goed

Je hebt nu een goed beeld van de verschillende opties waaruit je kunt kiezen. Dan zijn we nu aangekomen bij het belangrijkste gedeelte: het vergelijken van de geschikte aanbieders. Alhoewel ze vaak vergelijkbare diensten aanbieden kunnen de prijzen, snelheden en voorwaarden, die de providers hanteren, nogal van elkaar verschillen.

Op zoek naar internet voor je mobiel? Combineer dit dan met je vaste internet thuis zodat je kunt genieten van kwantumkortingen! T-mobile heeft bijvoorbeeld een dergelijke aanbieding. Bekijk hier alle smartphone abonnementen.

Let hierbij vooral op de onderstaande punten:

– Snelheid

Als je van gamen en films kijken houd dan is het raadzaam om een snelle internet verbinding te nemen van meer dan veertig MB. ADSL en VDSL verbindingen via de telefoonkabel vallen dan snel af. Als je het internet vooral wilt gebruiken voor het versturen van e-mails en het bekijken van websites dan heb je genoeg aan vijfentwintig MB en zou je prima voor een ADSL of VDSL abonnement kunnen kiezen. Onderzoek wel of je extra snelheid kunt bijkopen als je later toch behoefte hebt aan hogere snelheden.

– Opzeggen

Kijk goed naar de opzegtermijn van het pakket dat je kiest. Dit heeft namelijk invloed op de hoogte van het maandbedrag. Bij een opzegtermijn van bijvoorbeeld een jaar of meer krijg je vaak een aantrekkelijke korting. Uiteraard kun je dan niet zo snel meer overstappen naar een andere aanbieder maar als je hier niet zoveel mee bezig wilt zijn dan is dit een prima keuze.

– Extra’s

Let op aantrekkelijke extra’s die aangeboden worden bij de verschillende providers. Ze willen je over het algemeen graag wat aanvullende voordelen aanbieden als je voor een van hun pakketten kiest. Denk hierbij aan een welkomstkadi of het gratis hosten van een eigen website. Veel succes!