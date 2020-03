Deze iPhone’s kun je het beste kopen in 2020

Het kiezen van de juiste telefoon is steeds moeilijker geworden. We zullen het je iets makkelijker proberen te maken. Heb je een nieuwe telefoon nodig en gaat je voorkeur uit naar een iPhone? Dan heb je nogal wat opties om uit te kiezen. Hieronder vindt je een overzicht met de beste iPhone en de sterke en zwakke punten van de rest.

De Winnaar: Apple iPhone XR

Ja, de nieuwe iPhone 11 is iets sneller, heeft een wat langere batterijduur en een tweede camera aan de achterkant voor groothoek opnamen, maar zijn die functies het extra geld waard? Als je een geweldige iPhone wilt voor iets minder geld, kun je het best de iPhone XR nemen.

De XR wordt geleverd in een grote hoeveelheid kleuren en is razendsnel, ook in vergelijking met veel Android-telefoons en het ondersteunt zelfs draadloos opladen. Er zijn enkele kleine punten wanneer je het vergelijkt met de duurdere iPhones. De XR heeft een LCD-scherm met lagere resolutie in plaats van high-resolutie OLED en de camera beschikt niet over brede zoomfuncties of nachtmodus. Maar daar blijft het dan ook bij. De iPhone verandert tegenwoordig in de basis niet meer zoveel, dus als je die geavanceerde functies niet nodig hebt, betaal er dan ook niet voor.

Apple iPhone 11

Dankzij enkele verbeterde camera’s en een snellere A13 Bionic-processor is de iPhone 11 veelzijdiger en sneller dan de iPhone XR. Het kost ook meer, maar als je een betere telefoon wilt en je kunt het betalen, dan is het een prima keuze. Daarnaast is deze telefoon ook verkrijgbaar in de kleuren paars en groen!

De iPhone 11 ziet er bijna hetzelfde uit als elk model sinds de iPhone X. De achtercamera kan een paar nieuwe trucs, zoals nachtopnamen bij weinig licht die mensen in het donker veel beter verlichten dan de vorige iPhones. Met de extra brede hoeklens kan je ook nog meer bijzondere foto’s maken. Aan de voorzijde heeft de selfie camera een upgrade gekregen van 7 naar 12-megapixel, en die resolutie zou de Face ID ook een boost moeten geven. Ten slotte beweert Apple dat de nieuwe iPhone 11 ongeveer een uur meer batterijduur heeft dan de XR.

Apple iPhone 11 Pro

De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn de meest prestigieuze modellen die Apple op dit moment te bieden heeft. Net als de standaard iPhone 11 hebben ze de nieuwste A13 Bionic-processor en hebben ze een beeldvullend scherm met een uitsparing aan de bovenzijde voor Face ID.

Deze telefoons kosten misschien wel veel meer, maar de Pro-modellen zijn een duidelijke stap vooruit als het gaat om materiaal, camera en display technologie. Het zijn de enige modellen met een extra 2x zoomlens aan de achterkant. Ze kunnen ook betere 4K-video opnemen en krijgen een aantal extra portretfuncties, zodat je nog betere foto’s kunt maken. De behuizing is van roestvrij staal, in tegenstelling tot het aluminium van de iPhone 11. Aan de voorkant bevindt zich een prachtig OLED-display dat meer pixels bevat dan de meer betaalbare modellen. De achterkant heeft een glazen paneel met een zacht matte afwerking. Apple zegt dat de batterij in de Pro-telefoons tot vier uur langer meegaat en dat zou geweldig zijn.

Apple iPhone 8 en 8 Plus

Als je meer op zoek bent naar gebruiksgemak dan grote schermen, overweeg dan een iPhone 8 of 8 Plus. Ze kwamen voor het eerst uit in 2017 en zijn de krachtigste iPhones die de klassieke startknop hebben. De meeste gebruikers vinden het nog steeds eenvoudiger om op de iPhone te navigeren met een vingerafdruk sensor en homeknop. De iPhone 8 maakt multitasking eenvoudiger en de telefoon is eigenlijk met één hand te gebruiken dankzij een kleiner scherm. Daarnaast zijn de technische specificaties en camera’s nog steeds goed genoeg om je een paar jaar goed van dienst te zijn. De iPhone 6S komt bijvoorbeeld uit 2015, maar krijgt nog steeds de nieuwste update voor iOS 13.

Apple iPhone XS en XS Max

Apple is gestopt met de productie van de luxe iPhone XS en XS Max 2018, maar ze zijn als de nog steeds prima te krijgen. Ze hebben een snelle A12 Bionic-processor en twee camera’s aan de achterzijde, zodat je tot 2x kunt inzoomen. De XS en XS Max hebben mooiere OLED-schermen dan de XR en een iets betere waterbestendigheid.

Apple iPhone X

De iPhone X is pas twee jaar oud, maar Apple stopte na een jaar met de verkoop. De X heeft een langzamere processor dan de nieuwe iPhone 11-modellen, maar al het andere is goed genoeg en het OLED-scherm ziet er erg goed uit.

Vermijd deze iPhones!

Apple iPhone 1-7, iPhone SE

De iPhone 7, 6S, SE en oudere iPhones zijn vast nog ergens beschikbaar, maar je moet ze absoluut niet meer nemen. Ze beschikken niet over de kracht om de nieuwste software te kunnen draaien en ontvangen mogelijk geen updates meer. De iPhone 6 is kan de nieuwste iOS 13-update niet krijgen en het is waarschijnlijk dat de 6S niet compatibel is met de iOS 14 die gepland staat voor 2020. Zonder softwareondersteuning wordt het apparaat langzaam minder veilig totdat het niet meer werkt. Deze telefoons zijn niet waterdicht en hun cameratechnologie is niet zo verfijnd als de nieuwere modellen. Tenzij ze bijna gratis zijn, denken we dat je beter af bent met een iPhone 8 of een nieuwer model.

Voel je je aangetrokken tot de iPhone SE? Dat is niet geheel onlogisch want hij is klein en eenvoudig maar het is op dit moment gewoon te oud. Als je echt een kleine telefoon wilt, zoek dan een iPhone 8, X, XS of de kleinere 11 Pro. Het goede nieuws is dat er berichten zijn dat Apple op het punt staat om een follow-up van de iPhone SE te presenteren. Dus als je absoluut de kleinst mogelijke iPhone wilt, kun je het beste nog even wachten.