Waarop Moet Je Letten Bij het Overstappen van Energieleverancier?

Tussen april 2018 en april 2019 wisselde één op de vijf huishoudens van energieleverancier. Dit was een hoogtepunt: zoveel consumenten zijn in een jaar nog nooit veranderd.

Maar waar moet je nou op letten bij het vergelijken van energie en het kiezen van een nieuwe energieleverancier? Het is vooral belangrijk om geen appels met peren te vergelijken. Dit voorkomt vervelende teleurstellingen. We geven je hier de belangrijkste tips:

Vergunning

Een levering vergunning van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt heeft iedere energie leverancier nodig om te mogen leveren. Als ze officieel zijn aangesloten hoeft je je dus geen zorgen meer te maken over de betrouwbaarheid!

Let op het jaarlijks gebruik

Om een duidelijk beeld te krijgen moet je de postcode invoeren en de hoeveelheid elektriciteit en gas die je jaarlijks gebruikt. Je vindt deze hoeveelheden terug in jouw jaarrekening. Als je jouw jaarlijks verbruik niet precies weet, kun je eenvoudig het gemiddelde energieverbruik berekenen gebaseerd op het aantal mensen in jouw huishouden.

Tip – Door het zo nauwkeurig invoeren van jouw jaarverbruik ontvang je de beste gepersonaliseerde adviezen.

Bespaar op de prijzen

De leveringskosten waarop je kunt besparen bestaan uit meer dan vijfendertig procent van jouw energierekening. Je kunt niet besparen op kosten van de netwerk beheerder. Op de energiebelasting en de BTW kun je eveneens niet besparen. Deze kosten zijn hetzelfde bij alle energieleveranciers. Bekijk goed hoe kortingen worden berekend.

Tip – Je bent voordeliger uit met welkomstpremies en kortingen op de tarieven.

Bereken de leveringskosten

De kosten van het leveren is opgebouwd uit een vast en variabele deel. Sommige partijen hanteren lage vastrechten en hoge verbruikstarieven en anderen hanteren precies het tegenovergestelde. Waar jij het meeste voordeel uithaalt is zeer afhankelijk van je persoonlijke situatie en gebruik. Je kunt online razendsnel berekenen welke leverancier volgens het jaarlijkse verbruik de meest economische keuze is.

Tip – Als je veel energie gebruikt, is een laag tarief en vaste leveringskosten heen aantrekkelijke keuze zijn.

Kies de juiste tarieven

Als je naar een nieuwe leverancier overstapt, kun je kiezen uit vaste en variabele prijzen. Bij vaste prijzen heb je gedurende de hele periode meer zekerheid over de prijs. Als de energieprijzen echter dalen, vergroot je het risico om teveel te betalen. Of het een verstandige keuze is, hangt sterk af van de energieprijzen en de manier waarop deze zich ontwikkelen.

Tip – Energiecontracten met vaste prijzen zijn het meest economisch.

Kies een periode

Je hebt een contractoptie voor een bepaalde of onbepaalde periode.Als je voor een contract met een onbepaalde tijd kiest heb je het recht om over te stappen wanneer je maar wilt. Let op dat je hierbij wel de welkomstpremies misloopt en hierop bespaar je vaak het meeste. Na het doorlopen van het eerste jaar stap je automatisch over op hogere variabele bedragen.

Tip – Kies ervoor om op tijd over te stappen en laat je goed informeren over de mogelijke voordelen.

Kies voor het soort tarief

Als je voor een enkel tarief kiest dan betaal je altijd hetzelfde bedrag. Kies je voor een dubbel; tarief dan betaal je een verschillend bedrag voor piek- en daluren.

Tip – Je kunt het beste voor een enkel tarief kiezen als je overdag de meeste stroom verbruikt.

Kies voor groen of grijs

Je kunt vervolgens ook kiezen voor groene of grijze stroom. Je kunt het beste kiezen voor groene stroom als je wilt bijdragen aan een duurzamere wereld. Maakt dit je minder uit dan kun je voor grijze stroom kiezen. Je kunt per leverancier terugvinden wat de precieze oorsprong van hun stroom is.

Tip – Als je alleen elektriciteit uit Nederland wilt consumeren, dan kun je dit vaak aangeven.

Produceer zelf energie

Heb je er ook aan gedacht dat je tegenwoordig ook zelf stroom kunt opwekken? Dit kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. Om de kosten te verlagen wordt het aangeraden om 75 procent van het eigen energieverbruik zelf te produceren.

Wek je meer elektriciteit op dan je verbruikt dan ontvang je hier een teruglever vergoeding voor. Deze compensatie is een stuk lager dan de prijs die je moet betalen voor de elektriciteit die je bij jouw energieleverancier koopt. Daarom kan het zeer nuttig zijn om dit surplus op te slaan op accu’s zodat je deze op momenten dat je minder stroom opwekt kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld in de winter.

Tip – Gebruik zoveel mogelijk van je eigen opgewekte energie of sla deze op.

Het contract

Als je nog nooit bent overgeschakeld naar een andere energieleverancier, hebt je momenteel een onbepaalde tijd contract. Zo’n contract kun e altijd opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Echter worden de meeste contracten voor een bepaalde periode afgesloten. Als je het contract vroegtijdig opzegt, kan je leverancier je een boete opleggen.

Tip – Controleer of jouw energiecontract voor een bepaalde of onbepaalde tijd is..

De voorwaarden

Alle providers passen algemene voorwaarden toe. Deze zijn door de Autoriteit Consument & Markt geverifieerd. Voorwaarden kunnen nogal verschillen, dus informeer hiernaar. Moet je een boete betalen als je een betaling mist, kun je een contract meteen beëindigen en wat staat er in de kleine lettertjes? Allemaal belangrijke zaken die je niet zomaar voor lief moet nemen.

Tip – Lees de voorwaarden aandachtig voordat je je registreert bij een leverancier.