15 Nieuwe Technologieën die 2020 Nog Interessanter Maken

Als je alles wilt weten wat met technologie te maken heeft, hebben we hierbij 15 geweldige gadgets gevonden. Ben je op zoek naar vooruitstrevende technologieën om van je 2020 een fantastisch jaar te maken? Waarom bekijkt je dan niet enkele van deze geweldige suggesties?

Welke nieuwe technologieën komen er in 2020?

Als je dit jaar op zoek bent naar de nieuwste snufjes, dan zijn hebben we hier een aantal geweldige gadgets die je in 2020 moet hebben!

Echobeat – Maak kennis met de nieuwe uitdager van Apple’s Airpods

Echobeat is de nieuwste generatie draadloze oortelefoons uit Silicon Valley die strijd om een deel van de Apple Airpods-markt. Ze behoren in kwaliteit tot de top van het assortiment en zijn een beetje goedkoper dan de voornaamste concurrent. Echobeat draadloze hoofdtelefoons hebben een geweldige ergonomie en doen hierbij geen concessies aan de geluidskwaliteit. Ze werken met BlueTooth-technologie, wat betekent dat je kunt rennen, klimmen, fietsen of gewoon rond kunt bewegen zonder de angst dat ze door je kabel uit je oren worden getrokken.

FIXD – De kleine automonteur die je een fortuin zal besparen

FIXD is een relatief nieuwe innovatieve gadget die je een hoop geld bespaart bij onnodige autoreparaties. Het kan je ook helpen om twijfel weg te nemen als een mysterieus waarschuwingslampje weer is verschenen. Sluit het gewoon aan op de diagnosepoort van je auto en het kleine apparaatje zal je in een mum van tijd precies kunnen vertellen wat het probleem is. Let wel op: het werkt alleen bij auto’s die na 1996 zijn gebouwd.

DroneX – Jouw persoonlijke fotograaf

DroneX is een nieuwe mini drone die perfect is voor elke beginner in de wereld van de drones. Hij is compact, relatief goedkoop en net zo groot als een gemiddelde smartphone. Laad de batterij op, installeer de app en binnen enkele seconden ben je klaar om te beginnen.

Xtra-PC – Oude pc’s en laptops nieuw leven in blazen

Als je een oude pc of laptop hebt rondslingeren of je huidige computer een beetje traag wordt, probeer dan eens Xtra-PC. Deze kleine USB-schijf bevat een ongelooflijk snel besturingssysteem op basis van Linux, dat de bestaande trage van jouw computer kan omzeilen. Steek hem in je USB-poort, start de computer opnieuw op en je bent klaar. Je hebt verder geen enkele technische kennis nodig om het te gebruiken.

Mosquitotron – De niet-giftige muggenval

Ontdek Mosquitotron, een niet-giftige maar zeer effectieve muggenval. Deze geweldige kleine gadget tegen ongedierte beschermt jou en je gezin tegen de pesterijtjes van deze kleine insecten. Het apparaat maakt gebruik van UV-licht om eventuele muggen in huis aan te trekken en uiteindelijk te vangen. Ze worden vervolgens de machine binnengezogen en gedood door uitdroging.

TapNCharge – Draadloos oplaadstation

Als je het zoeken in je huis naar de oplaadkabel zat bent, ben je misschien wel toe aan een draadloos oplaadstation zoals TapNCharge. Plaats de oplader waar je maar wilt in huis, zet je telefoon er bovenop en klaar is kees.

Keysmart – De toekomst van sleutelhangers

Als je veel sleutels bij je moet dragen, wil je misschien wel ruimte besparen en de KeySmart uitproberen. Deze geweldige kleine gadget helpt je je sleutels te ordenen en vast te houden in één klein, netjes pakket. En dat niet allen, je broekzakken gaan ook meteen langer mee. Bekijk alle domotica.

Vizr – Verander uw telefoon in een HUD

Met de Vizr kun je van je gewone smartphone een Heads-up Display maken. Dit is vooral handig als je jouw mobiele apparaat gebruikt als GPS in de auto. Haal je ogen nooit meer van de weg met deze geweldige gadget.

iTrack – Je eigen GPS-tracker

iTrack is een geweldig klein apparaat dat op de diagnosepoort van je auto wordt aangesloten om realtime updates te geven over de huidige positie van jouw auto. Slaap ongestoord in de wetenschap dat als je auto op een dag op mysterieuze wijze verdwijnt, je de locatie kunt volgen en de autoriteiten kunt informeren.

SonicX Pro – De volgende generatie tandenborstels

Slecht poetsen is de belangrijkste oorzaak van veel tand problemen. Dit kan je veel onnodige pijn en uitgaven kosten en de kwaliteit van je leven beïnvloeden. Voorkom dit probleem in de toekomst met de nieuwste generatie tandenborstels. Honderd keer krachtiger dan andere elektrische tandenborstels op de markt.

Muama – Spreek snel vloeiend in elke taal

Muama is de vertaalassistent waar je altijd van hebt gedroomd. Een vreemde taal vloeiend leren spreken vereist veel tijd en oefening. Alles wat dit proces helpt versnellen is meegenomen. Met dit handige apparaat op zakformaat, vertaal je binnen enkele seconden zinnen in de gekozen taal voor probleemloze communicatie.

NeckMassager – Krijg je persoonlijke gadget masseuse

Bespaar een hoop geld op professionele masseuses met deze geweldige gadget. NeckMassager verlicht nek- en rugpijn in een handomdraai. Leg het eenvoudig om je nek en laat je vermoeide spieren op ontspannende manier masseren.

Ionic Spa – Upgrade jouw oude douchekop

Ionic Spa is een revolutionaire douchekop, die is ontworpen door twee gepassioneerde ingenieurs. Het voorkomt de opbouw van kalkaanslag. Het vermindert ook het waterverbruik, wat betekent dat het zichzelf op de lange termijn absoluut terugbetaalt.

Photostick – Maak een back-up van jouw foto’s en video’s

PhotoStick is niet zomaar een gewoon extern USB-opslagapparaat. Zet het aan en laat de PhotoStick in een mum van tijd al jouw waardevolle video’s en foto’s vinden en een back-up maken. Het heeft de capaciteit om ongeveer 60.000 foto’s en video’s op te kunnen slaan.

XWatch – Houd jouw gezondheid in de gaten

XWatch is de nieuwste en meest veelzijdige gezondheid diagnostische gadget die je altijd al had willen hebben. Deze nieuwe smartwatch heeft alle functies die je nodig hebt om alles bij te houden . Je kunt continue alle vitale gegevens volgen en zelfs een onderzoek van je hart uitvoeren. Er is veel concurrentie op dit gebied maar dit is een product waar rekening mee gehouden moet worden.