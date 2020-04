Ontdek de Beste Telefoons voor 2020

In jouw zoektocht naar de beste telefoon, is er zoveel keuze dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Dus welke kies je dan? We geven je een overzicht van de beste telefoons vanuit jaar.

1. iPhone 11 Pro Max

De ultieme iPhone is meteen ook de beste telefoon die je kunt kopen. De iPhone 11 Pro Max is de Android competitie ver voorbij gegaan en doet hard zijn best om de beste cameratelefoon te worden. Dankzij een nieuwe nachtmodus voor veel betere foto’s bij weinig licht en een veelzijdige brede lens. Daarnaast levert de verbeterde Smart HDR superieure portretten. Apple heeft hiermee de toon gezet voor videokwaliteit, met een groter dynamisch bereik en soepele filmstabilisatie.

De iPhone 11 Pro Max biedt ook de snelste processor ooit met zijn A13 Bionic-chip, een duurzamer ontwerp en een 6,5-inch OLED-scherm zo helder dat andere telefoons erbij in het niet vallen. Apple biedt helaas niet meer dan 64 GB opslag, maar met bijna 12 uur batterijduur, supersnel opladen en geweldige audio hebt, heb je de bijna perfecte smartphone.

2. iPhone 11

De iPhone 11, de beste telefoon voor mensen die geen godsvermogen willen uitgeven, heeft geweldige dubbele camera’s en is een stuk voordeliger dan de iPhone 11 Pro. Voor een zeer redelijke prijs biedt de iPhone 11 verbluffend goede foto’s ook bij nachtmodus en is er een nieuwe lens waarmee je meer onderwerpen of scènes vastlegt met een gezichtsveld van 120 graden. Selfies maken heeft ook een serieuze upgrade gekregen met de 12 Megapixel camera die automatisch naar een breder beeld schakelt wanneer je de telefoon in liggende modus zet.

Het 6,1-inch LCD-scherm op de iPhone 11 is niet geweldig, maar het is kleurrijk en helder. Een sterke B13-processor, een lange batterijlevensduur en keuze uit zes kleuren maken de iPhone 11 tot een winnaar.

3. Samsung Galaxy S10 Plus

De Samsung Galaxy S10 Plus is de beste telefoon voor degenen die voor Android kiezen en een groot scherm willen, maar geen groot geld willen betalen. Het 6,4-inch OLED-scherm is prachtig en met een ultrasone vingerafdruk sensor kun je het apparaat snel ontgrendelen. De Galaxy S10 Plus levert een 12,5 uur lange batterijduur en met de draadloze PowerShare-functie kun je andere telefoons opladen door ze simpelweg tegen de achterkant te plaatsen.

De Snapdragon 855-chipset die de telefoon van Samsung voedt, levert snelle prestaties. De drie camera’s op de S10 Plus produceren schitterende foto’s, vooral met de groothoeklens.

4. Google Pixel 3a

De beste Android-telefoon voor mensen met een beperkt budget is de Google Pixel 3a. Je kunt genieten van geweldige foto’s zelfs bij weinig licht en zeer indrukwekkende portreteffecten. Je krijgt misschien een minder krachtige processor en minder gepolijste materialen dan bij de duurdere versies maar de batterij gaat een indrukwekkende 12 uur lang mee. Dat maakt de Pixel 3a een echt koopje.

5. Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung heeft niet zuinig gedaan met de Galaxy S20 Ultra, die erin slaagt een indrukwekkend scala aan top functies te presenteren. Van een enorm 6,9-inch scherm tot 5G compatibiliteit en een enorme 5.000 mAh-batterij. Toch zijn het de camera’s die de meeste indruk maken. Samsung heeft hier ook echt op ingezet met een 108MP groothoeklens en 48MP telefoto shooter. Die laatste functie kan 10x zoom produceren die perfect ieder detail vastlegt. Het resultaat is een camera die foto’s maakt die beter zijn dan de iPhone 11 Pro. Lees ook: smartphone prijzen.

6. OnePlus 7T

De OnePlus 7T is met gemak een van de beste Android-telefoons van het jaar. Voor een zeer redelijke prijs krijg je een snelle Snapdragon 855 Plus-processor, een 6,5-inch AMOLED-scherm met 90Hz snelheid en een drievoudig camerasysteem dat makkelijk kan concurreren met de iPhone 11 en de top van de Android telefoons. De levensduur van de batterij is wellicht wat beperkt maar hij laadt vrij snel op. Over het algemeen is de OnePlus 7T een koopje. Er is ook een nieuw OnePlus 7T Pro 5G-model voor degenen die willen profiteren van het nieuwe 5G-netwerk.

7. Samsung Galaxy Note 10 Plus

De Samsung Galaxy Note 10 Plus is de beste telefoon als je een zo groot mogelijk display wilt. Het heeft een gigantisch 6,8-inch OLED-scherm dat ontzettend mooi is en je kunt nu nog meer doen met de S Pen en je handschrift omzetten in tekst. De batterij haalt bijna 12 uur tijdens de batterijtest. Hij laadt snel op en bereikt 65% binnen 30 minuten. De vier camera’s van de Note 10 Plus maken haarscherpe foto’s en Samsung heeft Live Focus-effecten voor video toegevoegd. Helaas is de fotokwaliteit nog niet beste in zijn klasse.

8. Google Pixel 4 XL

De Pixel 4 XL is een uitstekende keuze als je de beste Android-cameratelefoon wilt. Het biedt een telelens met 2x optische zoom. Combineer dat met Google’s Super Res Zoom en je kunt gedetailleerde, heldere foto’s krijgen, zelfs met een 8x hybride zoomlens. Er zijn ook dubbele belichtingsinstellingen om de helderheid en schaduwen aan te passen. Er is een AI-aangedreven witbalans voor meer accurate kleuren en een verbeterde nachtzicht modus, die heldere beelden van de nachthemel kan vastleggen. Een prima keuze alhoewel het beeldscherm wat groter had gemogen.

9. iPhone XR

De iPhone XR is een echt koopje nu de prijs wat verder daalt. Het levert vrijwel alles wat je van een telefoon wil. Dat omvat een helder en kleurrijk 6,1-inch LCD-scherm, een snelle processor A12 Bionic en geweldige camerakwaliteit. Je krijgt geen dubbele achter camera maar verder is deze telefoon op alle mogelijke manieren top. Het beste deel is de levensduur van de batterij van 11 uur en 28 minuten.

10. LG G8X ThinQ Dual Screen

Opvouwbare telefoons zijn misschien de toekomst, maar LG’s G8X ThinQ Dual Screen laat zien dat er meer toepassingen mogelijk zijn. Op de 6,4-inch telefoon van LG kun je een identiek 6,4-inch scherm aansluiten dat netjes in een draagtas past: klap de telefoon open en je hebt het dubbele aantal schermen. Je zult onder de indruk zijn van de bijna 12 uur batterijduur en de voordelige prijs.

