9 Handige Tips voor het Vinden van de Juiste Telefoon

De keus is enorm en overweldigend maar er is hoop. Hieronder vind je alles wat je moet weten om de juiste nieuwe smartphone te kopen.

Met uitstekende telefoons van Apple, Google en Samsung die allemaal om jouw aandacht vechten, is het kiezen van de juiste smartphone nog nooit zo uitdagend geweest. Maar we zijn hier om je te helpen. Onze overzicht voor smartphones omvat alles wat je moet weten over het besturingssysteem, de schermgrootte, de camera, de processor en de prijs.

Lees deze 9 snelle tips

1. Gemak of mogelijkheden?

Android domineert de wereldwijde verkoop van smartphones, en niet zonder reden. Je hebt veel meer keuzes dan iOS vinden als het gaat om ontwerp, specificaties, mogelijkheden en prijs. Kies voor een iPhone als je een telefoon wil die gemakkelijk te gebruiken is en zowel de populairste apps als de software-updates als eerste krijgt. Apple telefoons hebben de mogelijkheid om naadloos met Apple-apparaten te werken. iOS is ook veiliger dan Android.

Kies voor Android als je meer hardware-keuzes en meer betaalbare opties wilt.

2. Betaal niet meer dan nodig is.

De iPhone 8, Galaxy S8 en de beste Android-telefoons beginnen bij ongeveer 600 euro en kunnen zelfs oplopen tot over de 1000 euro. Vergeet niet dat er geweldige goedkope opties onder de 500 euro zijn en zelfs een paar prima keuzes onder de 300. We zeggen niet dat de smartphones het niet waard zijn, maar er zijn aantrekkelijke alternatieven. Als je wat geld wilt besparen en toch een degelijk model wilt, kijk dan goed naar ontgrendelde Android-telefoons. Het beste van deze modellen biedt een verrassend goede prijs, inclusief solide prestaties, full-HD-schermen en een lange batterijduur.

3. Kies de juiste schermgrootte.

Koop een telefoon met een kleiner scherm als gebruik met één hand belangrijk voor je is of als je kleinere handen hebt. Koop een telefoon met een groter scherm als je veel video’s wilt bekijken, games wilt spelen of wilt profiteren van de multiwindow-modus in Android. Toch maken telefoonproducenten nu veel telefoons met een heel groot scherm, zoals de 5,8-inch Galaxy S8, die gemakkelijk in één hand passen dankzij een beeldverhouding van 18:9. Smartphones met de grootste schermen worden phablets genoemd omdat ze bijna van tablet formaat zijn. Deze telefoons zijn geweldig voor het bekijken van video’s, het lezen van e-boeken en het uitvoeren van twee apps naast elkaar.

4. Let op kleurkwaliteit en helderheid.

Voor het display van een telefoon zijn kleurkwaliteit en helderheid belangrijker dan resolutie. Een 4K-scherm op een telefoon is leuk om te hebben, maar eigenlijk onnodig. Besteed meer aandacht aan hoe helder het scherm is, zodat je het gemakkelijk buitenshuis kunt bekijken en of het AMOLED of het iets mindere LCD heeft. De allernieuwste telefoons bieden een hoog dynamisch bereik voor het weergeven van nog meer kleuren.

5. Negeer de megapixels.

Naast de levensduur van de batterij is de camera de belangrijkste smartphone functie geworden. Let op specificaties zoals diafragma (lagere getallen zijn beter) en speciale functies zoals dubbele lenzen en optische beeldstabilisatie. Negeer de megapixels.

6. De processor is minder belangrijk dan vroeger.

Zelfs de middelmatige telefoons bieden de meeste gebruikers prima prestaties. Maar als je het meeste vermogen wilt voor games en IR kun je het beste een Android-telefoon met een Snapdragon 835-processor kiezen. De A11 Bionic-processor in de iPhone 8, 8 Plus en iPhone X is de snelste mobiele chip tot nu toe.

7. Batterijduur

Neem geen genoegen met een smartphone die een batterijduur heeft van minder dan 10 uur. Bekijk online welke telefoons de dag doorkomen met een enkele lading. Zelfs budget telefoons beschikken over batterijen die lang meegaan.

8. Opslag capaciteit

Zorg voor minimaal 32 GB opslagruimte. Telefoons met 16 GB zijn ondermaats, zelfs als het budgetmodellen zijn. Kies voor 32 GB om meer games, foto’s en video op te slaan. De nieuwe standaard zal snel doorgroeien tot 64 GB. Een microSD-kaartsleuf is handig om mee uit te breiden, maar alleen beschikbaar op bepaalde Android-telefoons.

9. Materiaalkeuze

De definitie van een goed of slecht smartphone-ontwerp is heel persoonlijk. Maar als je kwaliteit en esthetiek belangrijk vindt, zoek dan het liefst naar een metalen of glazen ontwerp of een telefoon die beide biedt. Er zijn een aantal goedkopere telefoons op de markt met een kunststof behuizing, maar in het algemeen moet je die vermijden, tenzij je vooral geld wilt besparen.

Andere belangrijke kenmerken

– Draadloos opladen

Nu Apple eindelijk het draadloos opladen met de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X omarmt, wordt er overal veel meer aandacht besteed aan deze mogelijkheid.

– Vingerafdruk versus gezichtsherkenning

Een vingerafdruk sensor maakt het vrij eenvoudig om jouw telefoon te ontgrendelen zonder een wachtwoord of pincode in te voeren. De meeste van deze apparaten zijn redelijk snel, maar kunnen haperen als je zweet of vieze vingers hebt.

– Sensor

Let bij het kopen van een telefoon op de plaatsing van de sensor. Zo plaatst LG zijn sensor in het midden op de achterkant van zijn telefoons, terwijl de sensor van Samsung onhandig naast de camera is geplaatst.

– TouchID

Met de Touch ID van de iPhone kun je artikelen in de App Store kopen en betalen via Apple Pay, terwijl vingerafdruk sensoren in Samsung telefoons kunnen worden gebruikt met de Samsung Pay-service of Android Pay. Ooit alleen beschikbaar op de meer geavanceerde telefoons, zijn vingerafdruk sensoren nu beschikbaar onpraktisch alle telefoons.

Dankzij Face ID in de iPhone X en het scannen van gezichten en irissen op de apparaten van Samsung begint gezichtsherkenning aan terrein te winnen. Face ID is nu nog vooral betrouwbaar in fel licht en in het donker, maar het is nog wel langzamer dan Touch ID.

Wil je geen telefoon kopen? Wellicht is dan een sim only een goede keuze voor jou.