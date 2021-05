Wat zijn de beste smartphones van het eerste kwartaal van 2021?

In een kleine dertig jaar tijd is de wereld van de mobiele telefonie extreem veranderd. Wat voor de meesten begon met een Nokia 3310 en 3410, waar je net Snake op kon spelen, is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk waar je overal en altijd bereikbaar bent. Telefoons worden al lang niet meer alleen gebruikt om te bellen en sms’en. Sinds het ontstaan van de smartphones zijn we 24/7 verbonden met het internet, waardoor het onderhouden van (social media) contacten en het spelen van games nog nooit zo gemakkelijk was. Ieder jaar komen er wel honderden nieuwe smartphones op de markt, die je los kunt kopen of in combinatie met een abonnement. Dit artikel zal wat dieper ingaan op welke keuzes je anno 2021 hebt eindigend met de beste smartphones van het moment.

De beste smartphones van het moment

De Consumentenbond heeft in het eerste kwartaal van 2021 een uitvoerig onderzoek gedaan naar de beste smartphones van 2021. 294 verschillende toestellen werden door het onderzoeksteam onder de loep genomen. Hierbij werd er gelet op zaken, zoals:

Mogelijkheden van het toestel: batterijduur, snelheid opladen, opslagruimte, snelheid, geluidskwaliteit en de aanwezigheid van talloze functies, antennes en sensoren.

Actualiteit van het toestel: hoe up to date is de smartphone? De mogelijkheid tot het installeren van updates is hierbij erg cruciaal.

De mogelijkheden van de camera: de smartphones worden veel gebruikt tegenwoordig voor video’s en foto’s. Tussen de verscheidene toestellen zitten echter enorme verschillen in de kwaliteit en mogelijkheden van de camera.

De top tien van beste smartphones

Hieronder volgt in een heldere oogopslag de beste tien smartphones van het moment:

Apple iPhone 11 Pro/Pro Max

Samsung Galaxy S20/S20 Plus

Samsung Galaxy A51

Google Pixel 4/4 XL

Huawei P40

Apple iPhone 12 Pro/Pro Max

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 9

Samsung Galaxy Z Fold 2

De top vijf uitgelegd

Zo’n lijst an sich zegt natuurlijk niet veel. Waarom wordt de iPhone 11 als beste telefoon van het moment beschouwd? En waarom is Samsung als minder beoordeeld dan de iPhone 11? Hieronder wordt de top vijf van beste smartphones iets nader toegelicht met de voor- en nadelen en verdere specificaties.

De Apple iPhone 11 Pro/Pro Max

De iPhone 11 Pro/Pro Max is de opvolger van de iPhone XS. De telefoon is eenvoudig ontworpen en blinkt vooral uit door het drie camerasysteem, waardoor je van functies als groothoeklenzen gebruik kunt maken. Door de ingebouwde telelens kans er eveneens meer gezoomd worden. De iPhones van Apple krijgen daarnaast ondersteuning, waardoor je zeker een paar jaar met je nieuwe smartphone gezien kunt worden. Ook de batterijduur van de iPhone 11 Pro is verbeterd en gaat langer mee. De nieuwe A13 Bionic-chip verzorgt de snelheid van de smartphone. De voordelen van de iPhone 11 Pro zijn verder:

OLED scherm

Hoge super retina resolutie

Stof afstotend

Waterdicht

Het nadeel van de iPhone zijn de hoge aanschafkosten. Tevens is de telefoon nog steeds vrij kwetsbaar door de glazen voor- en achterkant.

Samsung Galaxy S20/S20 Plus

De Samsung Galaxy S20 en de S20 Plus staan bekend om hun hoge kwalitatieve camera, waardoor deze serie van Samsung de beste smartphone camera heeft van dit moment. Hij heeft bijvoorbeeld een super zoom lens en een grotere sensor, waardoor de kwaliteit van je foto’s gewaarborgd blijft. Eveneens zijn er vernieuwende functies in de camera verwerkt en kun je filmen in 8K kwaliteit. Verder heeft de smartphone een sterke processor, een aanzienlijk werkgeheugen en een snelle manier om opgeladen te worden. De voordelen van dit toestel zijn:

Strakke look

AMOLED scherm

Goede batterijduur

Ook de Samsung Galaxy S20 en de S20 Plus zijn vrij prijzig en de autofocus van de camera is wel traag te noemen.

Samsung Galaxy A51

Deze andere serie van het merk Samsung scoort ook goed op de lijst. De Galaxy 51 kenmerkt zich door de driedubbele camera, het grote werkgeheugen en de lange batterijduur. De Galaxy 51 wordt gezien als de telefoon met de beste prijs-kwaliteitverhouding, omdat je hem voor minder dan €300 in je bezit kunt hebben. Je smartphone ontgrendel je met face ID of vingerafdruk scannen. Let wel op: die werkt nog niet helemaal naar behoren. Dit is ook het enige minpunt. De voordelen zijn:

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Goede accu

Grote opslag uitbreidbaar met Micro SD

Google Pixel 4

Eind 2019 kwam Google met een eigen smartphone: de Pixel 4. Deze smartphone heeft een touchscreen van Gorilla glass, een 16 MP camera, 4k video opname en Google Assistant volledig geïntegreerd in het besturingssysteem. Je bent verzekerd van de snelste versie van Android en alles draait op Googles platform. De voordelen zijn:

Verkrijgbaar in meerdere opslaggroottes

3D gezichtsherkenning

Verschillende kleuren mogelijk

De Pixel heeft echter ook een paar nadelen, zoals: schermhelderheid is niet fel genoeg, accuduur laat wat te wensen over en geen oordopjes erbij.

Huawei P40

De Huawei P40 heeft een veertig megapixel camera, 3D camera functies en een telelens van 8 MP. De snelheid van de smartphone is eveneens aanzienlijk door de speciale ingebouwde Kirin 990 5G Chip. De smartphone heeft een innovatief design en heeft een accoustic display, waardoor je surround geluid krijgt bij het afspelen van geluid. Voordelen van de P40 zijn:

Goede kwaliteit video’s en foto’s

Vernieuwende uitstraling

Prettig in gebruik

OLED scherm

De smartphone brengt ook een aantal nadelen met zich mee, zoals het feit dat Huawei niet samen mag werken met Google door het handelsverbod. Een tweede nadeel is dat het scherm erg fel is zelfs op laagste stand.