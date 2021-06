Investeren in een 5G telefoon of nog niet?

De nieuwste 5G telefoons zijn al uit en voorzien van zeer hoge snelheden. Dit geldt niet alleen voor de werking van het toestel zelf, maar ook voor de internetsnelheid en het bereik. Je hebt verder ook geen last van overbelasting van het netwerk als je gebruik maakt van 5G op een 5G telefoon. Helaas kan je momenteel nog niet optimaal gebruik maken van het 5G netwerk aangezien dit nog in 2023 uit moet worden gerold, maar in hoeverre is het de moeite waard om nu al te investeren in een 5G telefoon of is het verstandig om nog even te wachten? Ga door met lezen om er meer over te weten.

5G telefoons in Nederland

Er zijn al verschillende 5G telefoons op de markt, maar het 5G netwerk is nog niet geheel geactiveerd. Pas in het najaar van 2022 wordt de huidige 3,5GHz-frequentie geveild. Tot dan dienen we het met 4G te doen. Je kunt wel tot die tijd gebruik maken van een 5G telefoon, maar dit gebeurt dan via het 4G netwerk waardoor je niet profiteert van de hoge snelheden van een 5G telefoon. Wil je gebruik maken van 5G, dan dien je daar een speciaal abonnement voor af te sluiten. De verbetering in snelheid is in vergelijking tot een normale telefoon ongeveer 10%. Daarnaast is de verbinding met een 5G telefoon in Nederland veel betrouwbaarder als je je bevindt op een drukke locatie.

Waarom 5G zo ideaal is

5G is ideaal aangezien je profiteert van sneller mobiel internet, een snellere reactiesnelheid, een beter bereik, een optimale dekking en je hebt minder last van overbelasting van het netwerk. 5G telefoons kosten gemiddeld €1.050 tot €1.200. Je kunt ook goedkopere modellen kopen van minder bekende merken, waarbij de prijzen bij ongeveer €650 beginnen.

Met 5G ben je voorbereid op de toekomst

Door te investeren in een 5G telefoon ben je al klaar voor de toekomst aangezien Nederland steeds meer aan het overschakelen is van het 4G netwerk naar het 5G netwerk. Door alvast een 5G telefoon te kopen kan je direct profiteren van de vele voordelen die het 5G netwerk met zich meebrengt. Je gaat wel een speciaal abonnement moeten afsluiten als je van het 5G netwerk gebruik wilt maken.

Nieuwe smartphones zijn al van 5G voorzien

De meeste nieuwere en moderne smartphones zijn al van 5G voorzien. Je hebt dan slechts een software update nodig als je van het 5G netwerk gebruik wilt maken door middel van een speciaal abonnement. Tot die tijd wordt er automatisch gebruik gemaakt van het 4G netwerk.

5G telefoons functioneren sneller

Een 5G toestel is niet bepaald goedkoop, maar de telefoon functioneert vele malen sneller in vergelijking met andere telefoons. Met een 5G telefoon die gebruik maakt van het 5G netwerk kan je profiteren van zeer hoge upload- en downloadsnelheden.

Momenteel slechts 5G light versie

Op dit moment is er nog geen sprake van een volledig 5G netwerk rond Nederland, maar je kunt slechts op bepaalde plaatsen van het 5G netwerk gebruik maken met een 5G telefoon en abonnement. Houd wel rekening dat het om een light versie van 5G gaat, aangezien het 5G netwerk pas in 2022 geveild wordt en we dus pas vanaf 2023 gebruik kunnen maken van het échte 5G netwerk.

De dekking van 5G is niet landelijk

Je moet ook rekening houden dat de huidige dekking van 5G nog niet landelijk is. Wanneer er sprake is van een volledige landelijke dekking in Nederland is nog niet geheel duidelijk, maar je kunt uitgaan dat dit eerst zal gebeuren in de grote steden en drukke gebieden. Woon je op het platteland, in een kleine stad of in een afgelegen gebied, dan ga je in de meeste situaties nog even moeten wachten. In dergelijke situaties ga je nog even gebruik moeten maken van het huidig 4G netwerk totdat ook in deze locaties het 5G netwerk uit wordt gerold. De meeste 5G abonnement providers in Nederland hebben een kaart op hun website waarbij je na kunt gaan waar je wel en geen gebruik kunt maken van het 5G netwerk.

5G telefoon kopen of nog niet?

Als je benieuwd bent in hoeverre het verstandig is om nu al een 5G telefoon te kopen, dan dien je vooral te kijken naar de toepassing van de telefoon en je budget. Als je beschikt over een ruim budget, klaar wilt zijn voor de toekomst met 5G en een snelle telefoon en internetverbinding wilt, investeer dan in een goede 5G telefoon. Je gaat wel even moeten wachten om gebruik te maken van het 5G netwerk en daarnaast moet je zorgen voor een software update en een speciaal 5G abonnement. Beschik je over een beperkt budget, wacht dan nog even met het kopen van een 5G telefoon omdat het netwerk toch nog niet uitgerold is. Je hebt nog minstens 2 jaar voor je een nieuw 5G toestel kunt kopen als je direct wilt profiteren van 5G na de uitrol. Schaf je toch een 5G toestel, dan ben je verzekerd van een goed toestel dat in de toekomst meer waard zal zijn. Wil je het toestel in de toekomst doorverkopen of inruilen, dan zal dit veel gemakkelijker kunnen.

Je maakt een slim besluit als je een 5G telefoon gaat kopen. Je kunt namelijk profiteren van een snel toestel dat veel waard is in de toekomst. Daarnaast ben je klaar voor de toekomst en zijn de meeste nieuwe toestellen al van 5G functies voorzien. Houd wel rekening dat een 5G telefoon duur is, het huidig 5G netwerk nog niet geheel is geactiveerd in Nederland en dat je naast een software update ook een speciaal abonnement af moet sluiten. Ga je een 5G toestel kopen, kies dan een goede telefoon zodat je zeker weet dat je kwaliteit in huis haalt en optimaal kunt profiteren op moment dat het 5G netwerk volledig wordt uitgerold in Nederland.