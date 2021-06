Zorgeloos op vakantie met de CoronaCheck applicatie

Vanaf juni 2021 mag er weer naar het buitenland gereisd worden naar groene en gele gebieden. Ofschoon dit met de zomer in aantocht goed nieuws is, moet je er rekening mee houden dat je niet zo maar even zoals voorheen op vakantie kan gaan. Zo moet je in veel landen kunnen aantonen dat je een Coronavaccinatie hebt gehad of je moet een negatieve uitslag van een Coronatest kunnen aantonen, die niet ouder is dan 24 uur voor vertrek. Met de speciale CoronaCheck app kun je vanaf zaterdag 5 juni 2021 je testresultaten gemakkelijk laten zien. Over deze app zal dit artikel verder uitweiden.

Wat is de CoronaCheck app?

De CoronaCheck app is een mobiele applicatie voor op je smartphone of tablet. Met deze app kun je aantonen dat je een negatieve uitslag hebt van een Coronatest. Door het tonen van deze negatieve uitslag kun je toegang krijgen tot een café of museum, maar dus ook op vakantie naar het buitenland gaan. Laatstgenoemde functie moet vanaf juli mogelijk zijn om binnen Europa te reizen. De CoronaCheck app kun je downloaden in de Google Play Store voor Android telefoons en voor de Apple gebruikers vind je de app in de App Store.

Hoe werkt de applicatie?

Vrees niet. Het is niet ineens overal verplicht om een negatieve Coronatest aan te tonen, als je ergens naar binnen wil. Wel mogen sommige bedrijven dit middel inzetten, opdat er meer mensen tegelijk naar binnen mogen. Hoe laat je een negatieve testuitslag zien? Ten eerste kun je je gratis laten testen. Een afspraak maken kan online of via de app. Een negatieve zelftest uitslag is veelal niet voldoende. Het moet om een PCR test gaan. Als je negatief test, dan heb je veertig uur de tijd om een café, museum of bioscoop te bezoeken. Het resultaat van de test krijg je per mail en met de app kun je die uitslag omzetten naar een te scannen QR-code. Deze code kan aan de deur gescand worden.

Afwezigheid smartphone of internet op telefoon?

Ook zonder een smartphone kun je met een negatief testresultaat ergens naar binnen of op vakantie. Je kunt de code uit de mail op bepaalde sites omzetten naar een QR-code, die je vervolgens kan uitprinten en als papieren bewijs bij de deur kunt aantonen. Ook voor een papieren bewijs geldt dat deze veertig uur geldig is.

CoronaCheck app ook voor gevaccineerde mensen?

Ook voor gevaccineerde mensen geldt dat je in sommige gevallen moet testen. Het is aangetoond dat de vaccinaties de kans verkleinen dat je Corona krijgt, maar vaccins sluiten dit niet uit. Vaccins lijken er ook voor te zorgen dat je de ziekte niet kunt verspreiden, maar het is nog niet voldoende aangetoond in welke mate vaccinatie verspreiding voorkomt. Om uitbraken te voorkomen, moet je je toch in sommige gevallen laten testen.

De CoronaCheck app en vakantie

De CoronaCheck app is nog in ontwikkeling, maar medio juli willen de ontwikkelaars zover zijn dat de app negatieve testresultaten kan laten zien, maar ook je vaccinatiepaspoort en of je de afgelopen zes maanden Corona hebt gehad. Tot op heden is een vaccinatie niet verplicht om binnen de Europese Unie te mogen reizen, dit maakt het wel makkelijker. De CoronaCheck app werkt dan als een digitaal vaccinatiepaspoort, ook wel coronapas, coronapaspoort of COVID-19-certificaat genoemd. De applicatie maakt reizen door EU-landen gemakkelijker, maar het is geen vrijbrief. Sommige landen kunnen je nog altijd vragen om in quarantaine te gaan bij aankomst. De Nederlandse overheid adviseert daarom om alleen te reizen naar landen met een groene of gele kleurcode.

Gevaccineerd en reizen

Begin juli zou de vierde stap van het openingsplan moeten beginnen, wat reizen weer mogelijk zou moeten maken. Allereerst moet je hiervoor volledig gevaccineerd zijn. Je moet dus alle twee de prikken hebben gehad of een prik van het Janssen vaccin. De functie moet nog aan de CoronaCheck app worden toegevoegd, maar zodra dit op de app staat, kun je je via de app inloggen met DigiD. De applicatie kijkt vervolgens of je vaccinatie bekend is bij RIVM en toont dit aan.

Vaccinatie niet bekend, maar je bent gevaccineerd

Op de website van het RIVM kun je op het vaccinatieoverzicht controleren of het RIVM wel op de hoogte is van je inenting. Wanneer het RIVM hiervan niet op de hoogte is en andere systemen als de GGD ook niet, dan kan de app dit niet aantonen. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat er achterstanden zijn opgetreden of er kan bij de registratie iets fout zijn gegaan. Het kan ook liggen aan het feit dat je RIVM geen toestemming hebt gegeven om die gegevens te delen met derden. Kijk dit dus wel altijd na, voordat je ergens naar toe gaat.