Een app die je terug in de tijd voert naar het jaar 2010

Apple is momenteel een van de grootste aanbieders wat betreft smartphones en tablets. Zeker een kwart van alle Nederlandse smartphone gebruikers heeft een iPhone. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ontzettend veel verschillende types van de Apple smartphone in omloop zijn. Anno 2021 is de laatste nieuwe iPhone de iPhone 12, die je weer in vier verschillende uitvoeringen hebt: de normale 12, de Pro, de Pro Max en de Mini. Alle Apple iPhones werken op besturingssysteem iOS. Momenteel functioneren de meeste iPhones op versie 14.6 van het besturingssysteem, maar er is nu ook een app ontwikkeld waarmee iPhone gebruikers terug in de tijd kunnen gaan en de features van iOS 4 terug worden gehaald. Over deze app zal het vervolg van deze blog gaan.

Nostalgie gegarandeerd

Later in 2021 wordt de nieuwste versie van iOS geïntroduceerd: iOS 15. Maar tegelijkertijd is laatst een app geproduceerd, die iPhone gebruikers in staat stelt om terug te gaan naar iOS 4 met alle bijbehorende applicaties. De achttienjarige app builder Zane Kleinberg geeft aan zijn applicatie gemaakt te hebben, omdat de functionaliteit en de look van het besturingssysteem van de iPhones veel verandert. De veranderingen vinden geleidelijk aan plaats, maar zijn enorm wanneer je terug kijkt. Kleinbergs app heet OldOS en bestaat eigenlijk uit een complete reproductie van het gerespecteerde iOS 4. De app maakt gebruikt van SwiftUI om de bijna pixel-perfecte iOS 4-ervaring te bewerkstelligen.

Hoe werkt de applicatie?

Wanneer je OldOS opent op een hedendaagse iPhone, komt een oudere iPhone waar iOS 4 op stond in beeld. Onderin je beeld vind je zelfs de traditionele ronde home button. Je achtergrond is de traditionele grijze bubbeltjes achtergrond. Je applicatie start op het oude toegangsscherm van iOS 4. Je ziet zelfs de knop nog, waarmee je moet swipen om je telefoon te ontgrendelen. Naast het uiterlijk van de iPhones van die tijd neemt de app ook verschillende systeem apps over. De inkeping, die tien jaar geleden er nog niet was, is verborgen door een zwarte balk aan de bovenkant van de app. Hierdoor wordt de ervaring gelijk een stuk reëler.

Wat is het gebruikte SwiftUI?

SwiftUI is een nieuw iOS framework dat Apple pas geïntroduceerd heeft. De technologie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van applicaties met ingewikkelde gebruikersinterfaces. SwiftUI moet ervoor zorgen dat het ontwikkelen van iOS apps sneller, interactiever en eenvoudiger gaat. Met een relatief gemakkelijke code kunnen app builders uitgebreide interfaces creëren met behulp van lay-out opties, automatische functies, donkere modus, toegankelijkheid en internationalisatie.

De apps van toen

De OldOS neemt verschillende systeem apps uit het jaar 2010, het verschijningsjaar van iOS 4, over en die kun je ook openen en gebruiken. Zo zie je de instellingen en kun je de App Store openen. De inhoud is actueel, maar het uiterlijk is van bijna tien jaar terug. Ook Safari, de internetapplicatie van Apple, doet hieraan mee. In een ouderwetse interface kun je hedendaagse internetsites bekijken. Verdere applicaties die in OldOS nostalgisch terug te kijken zijn, zijn:

De Weer applicatie

Kaarten

Muziek

Notities

Foto’s

Berichten (deze werkt wel niet)

En nog veel meer

Kleinberg zegt dat zijn applicatie een volledig functioneel systeem is. Tevens is de app open sourced, wat betekent dat deze vrij aangepast en gebruikt kan worden.

Waar is OldOS te vinden?

Helaas kun je OldOS niet gewoon via de Apple Playstore downloaden. Het is nog niet bekend of dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Je kunt wel een testversie van de applicatie via testdiensten, zoals TestFlight en Airport downloaden. De downloadlimiet is echter tot vooralsnog bereikt. Je kunt OldOS ook vinden via GitHub.